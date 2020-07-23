В честь автора «Уральской рябинушки» назовут улицу в Екатеринбурге

23 Июль 2020 2020-07-23T08:48:57+03:00

Евгений Родыгин скончался в возрасте 95 лет в минувшее воскресенье, 19 июля

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Накануне в Екатеринбурге простились с Евгением Родыгиным, автором легендарной «Уральской рябинушки». На похоронах присутствовал и глава города Александр Высокинский, который выразил соболезнования родным, близким и друзьям народного композитора. И заверил горожан, что в Екатеринбурге его именем назовут одну из новых улиц.

- Евгений Павлович Родыгин – это представитель славного поколения Победителей. Поколения, которое сломало хребет фашизму, восстанавливало страну после Великой Отечественной войны. На протяжении многих лет Евгений Павлович отдавал свою жизнь служению государственности, родному городу Свердловску-Екатеринбургу, - рассказал мэр. – Мы обязательно увековечим память Евгения Павловича.

Евгений Родыгин скончался в воскресенье, 19 июля. Ему было 95 лет. Знаменитый композитор погиб не от болезни и не от коронавируса – а от аномальной жары.

ИСТОЧНИК KP.RU