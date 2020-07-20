«Не смог перенести эту ужасную жару»: автор легендарной «Уральской рябинушки» Евгений Родыгин скончался на 95 году жизни

ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ В ПЯТНИЦУ

В воскресенье вечером в 22.30 в Екатеринбурге не стало легендарного уральского композитора Евгения Родыгина. Он почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, а также народный артист России. Информацию о его смерти подтвердил сын композитора.

- Он умер от того, что не смог перенести эту ужасную жару, - рассказал «КП-Екатеринбург» Роман Родыгин, сын композитора. - Он прекрасно себя чувствовал. Несмотря на жару ходил по квартире, завтракал, обедал. Все было нормально до пятницы. Мы каждый день его из душа поливали. Когда в пятницу вечером привели его в душ, он потерял сознание. И после этого уже в себя не приходил. Мы стали вызывать "скорую". Два раза приезжали. И во второй раз приехали когда, сказали, что переводить его в реанимацию нет смысла, потому что пожилой человек и лучше чтобы он дома был, чтобы за ним можно было ухаживать... В 22.30 в воскресенье он умер. Спокойно, так и не очнувшись.

Этот снимок был сделан, когда Евгению Родыгину исполнилось 90 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали близкие композитора, до пятницы он чувствовал себя хорошо. Каждое утро, по привычке, делал зарядку. Но если еще пять лет назад, когда «Комсомолка» навещала его, он делал по 200 небольших приседаний в день, то в 95 лет стал в основном разминаться ходьбой.

- У нас квартира такой планировки хрущевской, что по ней можно ходить вокруг – комнаты соединяются, - объясняет Роман. - Каждый день папа ходил вокруг, держась за стенку. И в пятницу тоже ходил. Но, видимо, не выдержал из-за жары. Он достойную жизнь прожил. И возраст такой, что позавидуешь. Но, конечно, очень жаль.

Дата прощания и похорон пока не известны. Сейчас еще решается вопрос с местом захоронения.

- Все зависит от того, когда нам министр культуры Свердловской области скажет, согласовали ли они место на Широкореченском кладбище, поскольку мой отец - почетный гражданин области, - объясняет Роман Родыгин. - И как только они это скажут, тогда станет известна дата прощания, отпевания и похорон.

ВСЮ ВОЙНУ НЕ РАССТАВАЛСЯ С БАЯНОМ

Музыкой Евгений Родыгин начал заниматься в восемь лет, когда мама записала его в музыкальную школу Лысьвы. Сначала он играл на пианино, но затем перешел на баян и стал выступать в самодеятельности. А в 1937-м, когда Родыгину было 12 лет, он с родителями переехал в Нижнюю Салду, где поступил в музыкальный кружок и уже всерьез занялся музыкой. Не расставался с баяном Евгений Павлович и в годы Великой Отечественной войны.

- Все началось с того, что меня в Салде поймал известный московский композитор Александр Григорьевич Новиков, - вспоминал Евгений Родыгин в разговоре с «КП-Екатеринбург». - Он тогда гастролировал у нас, и ему понравилась моя игра на баяне. В итоге, он позвал меня с собой выступать сначала в Челябинск, а потом в Москву. Было это в 1943-м. Из столицы меня и призвали в действующую армию.

«Уральская рябинушка» была одной из самых знаменитых работ композитора. Фото: из личного архива семьи Родыгиных

Евгения Родыгина зачислили в комендантский взвод 158-й мотострелковой дивизии. Она тогда находилась в Калинине.

- Я часто выступал на передовой. Музыка волновала солдат до слез, - рассказывал Евгений Павлович. - А за месяц до победы меня ранило – рядом со мной разорвался снаряд. Взрывом мне переломило обе ноги. Я очень долго лежал в госпитале, в гипсе, пока кости не заросли. А когда гипс сняли, выяснилось, что из-за перелома ноги у меня теперь короче чем были – я стал ниже на три сантиметра.

ЕГО МУЗЫКУ СЛУШАЛИ ХРУЩЕВ И ЕЛЬЦИН

После войны Евгений Родыгин начал работать в Уральском государственном русском народном хоре. Там то он и написал знаменитую «Уральскую рябинушку».

- Наш худрук сказал, что нужна песня для открытия концерта и командировал меня к поэтессе Елене Харинской, - вспоминал композитор. - Придя к ней, я вдруг заметил на столе, в ворохе всяких бумаг, листочек с парой строк: «Ой, рябина, рябинушка, на горе крутой, ой рябина, рябинушка, не шуми листвой». После прочтения этих слов у меня сразу родилась мелодия в голове: такой простенький, но красивый напев... Тут я понял, что может получиться замечательная песня, но нужно подобрать к ней более хорошие слова. И тогда стихи написал поэт Николай Пилипенко. Так родилась всеми любимая «Уральская рябинушка»!

Евгений Родыгин в своей творческой жизни много гастролировал по Союзу. Фото: из личного архива семьи Родыгиных

Творчество Евгения Родыгина оценили даже в верхушке советской власти. Например, генсек Никита Хрущев в 1956-м признавался, что ему нравится песня Родыгина «Едут новоселы», посвященная освоению целины.

- На следующий год Никита Сергеевич собрал в Кремле ведущих деятелей искусств и поинтересовался между делом, кто эту песню написал. Назвали мою фамилию. Так я стал известен, - говорил Родыгин. - Меня и Борис Ельцин уважал, приходил на мои концерты вместе с супругой.

Евгений Родыгин был одним из самых популярных советских композиторов. Фото: из личного архива семьи Родыгиных

В Свердловской области чтят наследие знаменитого советского композитора. В начале этого года в Екатеринбурге во Дворце молодежи прошел масштабный фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина». Сам Евгений Павлович был на нем главным гостем. На сцене ему вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Кроме того 2020 год ранее был объявлен губернатором Евгением Куйвашевым Годом Евгения Родыгина.

- В течение всего 2020 года в регионе пройдут сотни мероприятий – одним из наиболее ярких событий станут гастроли Уральского народного хора, артисты которого выступят перед зрителями в 95 городах и поселках Среднего Урала, - добавили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В начале 2020 года Евгению Родыгину вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Фото: Кирилл Дедюхин, предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

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