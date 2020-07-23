2020-07-23T06:14:22+03:00
Общество

Конец недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливым

Столбики термометров не поднимутся выше отметки в +26
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Конец недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливымКонец недели в Екатеринбурге будет пасмурным и дождливымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конец этой недели в Екатеринбурге обещает быть не жарким, пасмурным и немного дождливым. Рассказываем подробнее о прогнозах синоптиков из Уралгидрометцентра.

В четверг, 23 июля, будет облачно с прояснениями. Днем осадков не обещают, а вот вечером может пройти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +24…+26. Ветер восточный с порывами до 14 м/сек.

В пятницу, 24 июля, будет пасмурно, днем пройдет дождь. Температура воздуха не поднимется выше +24. Ветер восточный 6-11 м/сек.

В субботу, 25 июля, будет пасмурно, но без осадков. Температура останется на том же уровне – до +24. Ветер северо-восточный 6-11 м/сек.

В воскресенье, 26 июля, ожидается переменная облачность и без осадков. Днем потеплеет до +22. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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