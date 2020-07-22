2020-07-22T18:29:19+03:00
Общество

Горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона

Соответствующий законопроект подготовили в Правительстве Свердловской области
Алина СУРИНА
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Законопроект о передаче горздрава властям региона рассмотрят в Екатеринбурге завтраЗаконопроект о передаче горздрава властям региона рассмотрят в Екатеринбурге завтраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Горздрав Екатеринбурга собираются передать властям региона. Соответствующий законопроект подготовили в Правительстве Свердловской области. Документ предполагает признать утратившим силу закон, по которому местное самоуправление в Екатеринбурге было наделено полномочиями по организации оказания медпомощи. Его рассмотрят завтра в ходе заседания кабинета министров Среднего Урала.

После одобрения законодательная инициатива будет внесена на рассмотрение в региональный парламент. Если власти примут решение о передаче полномочий от города к области, после принятия законопроекта начнётся процесс постепенной инвентаризации прав на больницы и здания горздрава.

Напомним, что вчера Росздравнадзор опубликовал результаты проверки работы министерства здравоохранения Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. Комиссией были выявлены нарушения в организации медицинской помощи, а также профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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