2020-07-22T15:49:12+03:00
Общество

ВТБ запускает новую Travel-карту

ВТБ запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия», которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента «Привилегия», которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки.

Накопленные мили можно тратить как непосредственно на путешествия – авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и аренду автомобилей по всему миру, мили «Аэрофлот Бонус», так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка «Мультибонус», среди которых бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность. В дополнение к вознаграждению от банка клиенты еще могут получать до 15% суммы обратно на бонусный счет, совершая покупки у партнеров программы лояльности.

«Средние траты клиента из сегмента «Привилегия» составляют в среднем 150 тыс. рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тыс. рублей в качестве кешбэка – милями по новой карте. При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ.

Карта бесплатна для зарплатных клиентов с пакетом услуг «Привилегия», либо при остатках на счетах в 5 млн рублей. В случае несоответствия критериям комиссия за обслуживание составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Владельцам Travel-карты также доступны бесплатные переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона через ВТБ Онлайн, расширенные лимиты на снятие наличных и их бесплатное получение в 16 000 собственных банкоматов ВТБ.

Клиентам ВТБ также доступна кредитная "Карта возможностей" с опцией Travel и с аналогичными условиями начисления миль. Обслуживание карты бесплатно для клиентов с остатками от 5 млн рублей.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Сортировке неизвестный избил девушку возле магазина
На Вторчермете закроют движение транспорта по улице Газетной
Госэкспертиза разрешила начать строительство деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге
ВТБ запускает новую Travel-карту
Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром
В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил 200 штрафов
«За водой ходим 5 часов»: в горящем заповеднике «Денежкин камень» пожаловались на отсутствие вертолета
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
В Нижнем Тагиле украли контейнеры
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего аптеку
Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под суд
«По приколу»: молодая учительница с Урала выставила на продажу свою девственность, чтобы помочь семье
«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров
В Екатеринбурге перенесли смены в детских лагерях на август
Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя