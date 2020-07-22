2020-07-22T13:56:54+03:00
Общество

«По приколу»: молодая учительница с Урала выставила на продажу свою девственность, чтобы помочь семье

Невинность Виктория оценила в несколько миллионов рублей
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Виктория нашла способ разбогатеть, но пока не сумела им воспользоваться. Фото: соцсетиВиктория нашла способ разбогатеть, но пока не сумела им воспользоваться. Фото: соцсети
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21-летняя девушка из Магнитогорска Челябинской области намерена разом решить свои материальные трудности, выставив на продажу девственность за несколько миллионов рублей.

Объявление о продаже девственности юная Виктория выставила на сайте эскорт услуг, добавив сюда несколько фотографий и видео, где объяснила причину своих соблазнительных намерений.

По словам девушки, она мечтает жить, как ей нравится, и быть счастливой. Для этого ей нужно путешествовать, развиваться, открыть свой бизнес и помочь своей семье. Первоначальная стоимость лота составила 50 тысяч евро. Правда покупателей пока не нашлось. Об этом пишет «КП-Челябинск».

С тем, кто предложит самую высокую ставку, Виктория намерена встретиться в Германии. Там после подписания документов в отеле она должна будет отдаться победителю аукциона. Виктория также ищет постоянного спонсора, с которым будет проводить время за 10 тысяч евро в месяц.

Девушка оценила свою девственность в 50 тысяч евро. Фото: соцсети

Девушка оценила свою девственность в 50 тысяч евро. Фото: соцсети

Виктория – из Магнитогорска, после школы она поступила в университет на факультет русского языка и литературы, позже перевелась на заочное отделение. Однокурсники называют ее красивой и эффектной красавицей.

Сама девушка называет выставление объявление шуткой, которая зашла слишком далеко. Продать девственность она решила «по приколу», и потом Виктория хотела удалить анкету с сайта эскорт услуг, но пока не получается – ей не отвечают администраторы сайта.

- К сожалению, так получилось, что это все вышло за рамки. Я должна была удалить анкету очень давно, я писала в агентство, у меня есть переписки и скрины, но анкету до сих пор не удаляют, - пожаловалась девушка «КП-Челябинск».

Тем временем в родном Магнитогорске девушке устроили настоящую травлю, порицая ее за постыдное объявление. Впрочем, как утверждает Виктория, ее родные понимают, что все это было невинной шуткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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