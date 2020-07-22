22 Июль 2020 2020-07-22T13:08:27+03:00

В Екатеринбурге перенесли смены в детских лагерях на август Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса приняли решение перенести смены в лагерях с дневным пребыванием детей на август этого года. Об этом официально заявили в пресс-службе мэрии города.

Во всех общеобразовательных организациях, которые на время летних каникул стали лагерями, установили дозаторы с антисептиками, переносные бактерицидные облучатели воздуха и закупили термометры со средствами защиты – маски, нитриловые перчатки, бумажные полотенца.

- В целях недопущения распространения коронавируса и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий сотрудники лагерей с дневным пребыванием детей будут соблюдать необходимые требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части обследования персонала лагерей, - заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, не так давно мы писали о том, что у сотрудника детского лагеря «Красная гвоздика» обнаружили коронавирус. Отряд, с которым вожатый контактировал, изолировали от других детей, а все помещения обработали.

ИСТОЧНИК KP.RU