У сотрудника детского лагеря под Екатеринбургом обнаружили коронавирус
У сотрудника детского лагеря Екатеринбурга «Красная гвоздика», который находится в Сысерти обнаружили коронавирус. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. У сотрудника перед заездом на смену брали тест на коронавирус, но он показал отрицательный результат. Уже в лагере у работника «Красной гвоздики» появились симптомы ОРВИ. После чего его изолировали и взяли тест на COVID-19 повторно.
- Анализ показал заражение коронавирусом. Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда на момент взятия материала в первый раз инкубационный период болезни ещё не прошёл, и результат оказался отрицательным, - объяснили в оперативном штабе.
Отряд, с которым контактировал зараженный, изолирован от других детей и сотрудников лагеря. Все помещения обработали. Сейчас, как рассказали в оперштабе, оперативно согласуется порядок дальнейших действий профильными ведомствами.
Напомним, десять дней назад коронавирус обнаружили у одного из сотрудников загородного лагеря «Зарница», который расположен недалеко от Екатеринбурга под Березовским. В тот раз контактных детей сразу вывезли и протестировали на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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