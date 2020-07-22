На Урале ищут родственников без вести пропавших советских солдат
Фонд «Советское Поле Славы», который проводит работы по розыску родственников воинов, захороненных на кладбище рядом с городом Амерсфорт в Нидерландах, обнаружили данные о судьбе двух воинов-уральцев. До сегодняшнего дня они числились пропавшими без вести. Сейчас Управление архивами Свердловской области и фонд разыскивают родственников солдат.
Речь идет об:
1. Уроженце села Анохино Ирбитского муниципального образования Исае Минееве. В 1942 году фашисты взяли его в плен – в районе Харькова.
2. Жителе поселка Егорщино Александре Чебакове. Он пропал в 1943 году в бою на Курской дуге.
По данным фонда, оба солдата прошли через плен и были похоронены недалеко от Амерсфорта на кладбище, где покоятся 865 военных из Советского Союза. Обратиться можно в Управление архивами Свердловской области по телефону: 8 (343) 312-00-26 (приемная).
Сотрудникам фонда уже удалось найти больше 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие были захоронены под Амерсфортом.
ИСТОЧНИК KP.RU