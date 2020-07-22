На Урале ищут родственников без вести пропавших советских солдат

22 Июль 2020 2020-07-22T09:30:20+03:00

До сегодняшнего дня уроженцы Свердловской области числились без вести пропавшими и были похоронены в Нидерландах Фото: Михаил ФРОЛОВ

До сегодняшнего дня уроженцы Свердловской области числились без вести пропавшими и были похоронены в Нидерландах

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Фонд «Советское Поле Славы», который проводит работы по розыску родственников воинов, захороненных на кладбище рядом с городом Амерсфорт в Нидерландах, обнаружили данные о судьбе двух воинов-уральцев. До сегодняшнего дня они числились пропавшими без вести. Сейчас Управление архивами Свердловской области и фонд разыскивают родственников солдат.

Речь идет об:

1. Уроженце села Анохино Ирбитского муниципального образования Исае Минееве. В 1942 году фашисты взяли его в плен – в районе Харькова.

2. Жителе поселка Егорщино Александре Чебакове. Он пропал в 1943 году в бою на Курской дуге.

По данным фонда, оба солдата прошли через плен и были похоронены недалеко от Амерсфорта на кладбище, где покоятся 865 военных из Советского Союза. Обратиться можно в Управление архивами Свердловской области по телефону: 8 (343) 312-00-26 (приемная).

Сотрудникам фонда уже удалось найти больше 200 семей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Узбекистана и Армении, чьи близкие были захоронены под Амерсфортом.

ИСТОЧНИК KP.RU