На Среднем Урале хотят пересчитать статистику по умершим COVID-19

21 Июль 2020 2020-07-21T14:11:32+03:00

Сейчас в сводке 205 погибших с начала пандемии, однако при пересчетах цифра может вырасти до 360 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в сводке 205 погибших с начала пандемии, однако при пересчетах цифра может вырасти до 360

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В Свердловской области планируют пересчитать статистику по числу смертей от коронавируса. Об этом во время выступления перед депутатами Заксобрания Свердловской области заявил министр здравоохранения региона Андрей Цветков. По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 205 подтвержденных смертей, однако во многих случаях результаты посмертных тестов приходят значительно позже, поэтому учтены далеко не все цифры.

- Мы имеем одну из самых небольших летальностей в России. Хотя это вызывает сомнения, мы сейчас проведем проверку и будем пересчитывать, - заявил Цветков. – Но объективно у нас сегодня 205 умерших от коронавируса. Это в тех случаях, где он был первым диагнозом. Когда дойдут все анализы, мы будем считать 360 погибших. То есть летальность будет примерно 1,5%.

При этом, по словам министра здравоохранения, ситуация в регионе напряженная, но с ней справиться можно. А всего на Среднем Урале больше 18 тысяч зараженных, из этого числа больше 12 тысяч медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU