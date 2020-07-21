От коронавируса погибли еще 10 уральцев
В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще 10 смертей от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии – 205 погибших. Об этом сообщает оперштаб. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали 227 новых случаев заболевания. Больше всего – в Екатеринбурге (+128).
Общее число зафиксированных случаев в области – 18250. 184 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 70 – на аппаратах ИВЛ.
- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 849. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.
Кроме того, за минувшие сутки из больниц выписали 404 человека. А с начала пандемии – 12496. В оперштабе отмечают, что общее число выписанных пациентов за последние 7 дней в Свердловской области превысило общее количество вновь выявленных случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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