В Екатеринбурге мост на ЖБИ отремонтируют к началу августа

21 Июль 2020 2020-07-21T10:40:56+03:00

Его могут сдать на две недели раньше установленного срока

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В Екатеринбурге уже в который раз ремонтируют мост на ЖБИ по улице 40 лет ВЛКСМ. Согласно словам администрации города, его должны были сдать 15 августа. Однако сегодня во время объезда Кировского района представители Регионального ДРСУ доложили мэру Александру Высокинскому, что работы удастся сдать на две недели раньше – уже к 1 августа.

- Работы сейчас ведутся в круглосуточном режиме. Нам для этого выделены дополнительные бригады, но после частичного открытия движения еще останется часть работ по тротуарам, - рассказали рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU