В Екатеринбурге на ЖБИ перекрывают мост
До 15 августа строители будут ремонтировать путепровод на улице 40-летия Комсомола
Фото: Яндекс.Панорамы
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге закрывают еще одну улицу, на этот раз на ЖБИ, - 40-летия Комсомола. С сегодняшнего дня и до 15 августа на участке будут ремонтировать мост. Работы будет вести ООО «Региональное ДРСУ».
Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут и рассчитывать время.
Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU