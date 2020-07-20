2020-07-20T09:02:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге на ЖБИ перекрывают мост

До 15 августа строители будут ремонтировать путепровод на улице 40-летия Комсомола
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге закрывают еще одну улицу, на этот раз на ЖБИ, - 40-летия Комсомола. С сегодняшнего дня и до 15 августа на участке будут ремонтировать мост. Работы будет вести ООО «Региональное ДРСУ».

Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут и рассчитывать время.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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