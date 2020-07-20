Сильные дожди и грозы: спасатели призвали уральцев соблюдать меры безопасности во время непогоды

20 Июль 2020 2020-07-20T16:57:10+03:00

В Свердловской области еще на день продлили предупреждение о непогоде Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 25-27 метров в секунду, град и сильные дожди. По прогнозам синоптиков завтра, 21 июля непогода сохранится. Местами по области вновь пройдут сильные дожди и грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Спасатели призвали уральцев во время непогоды соблюдать меры безопасности.

- Просим свердловчан быть внимательными и осторожными и не пренебрегать мерами безопасности, - указано в предупреждении о непогоде от МЧС по Свердловской области. - Спасатели предупреждают, что только неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения может предупредить трагедию. Берегите себя и своих детей.

В МЧС напоминают, что во время грозы необходимо держаться подальше от водоемов и высоких деревьев. Также желательно не пользоваться мобильным телефоном и укрыться от дождя в безопасном месте.

При возникновении происшествий звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU