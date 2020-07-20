У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг

20 Июль 2020 2020-07-20T15:08:41+03:00

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Сегодня днем в Екатеринбурге у ЦГБ №24, которая на время пандемии стала одним из основных «ковидных» госпиталей, заметили мобильный рефрижератор для трупов. И это сильно напугало местных жителей, однако в региональном оперштабе поспешили успокоить: мобильный морг областного Бюро судебно-медицинской экспертизы руководство больницы планировало использовать в качестве резервного в период аномальной для региона жары.

Но жара пошла на спад, поэтому больше рефрижератор не нужен. «В связи с изменениями погодных условий потребности в вовлечении оборудования в работу не возникло», - объяснили в оперштабе.

Рефрижератор решил использовать, поскольку его объем сопоставим с объемом морга и рассчитан на 11 тел. Напомним, что в регионе с начала пандемии от коронавируса погибли 195 человек. Только за сутки подтвердились еще два случая смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU