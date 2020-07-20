На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля

20 Июль 2020 2020-07-20T14:45:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режима самоизоляции до 27 июля. В первую очередь это касается людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

При этом глава региона с сегодняшнего дня внес очень много послаблений. Например, теперь могут работать летние веранды кафе и ресторанов на территории всего региона, а не только в Екатеринбурге. Также разрешено проводить концерты и спектакли, а также другие культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе – но с загрузкой площадки не больше 50%.

Помимо прочего, могут снова заработать музеи и библиотеки. С этого момента можно проводить массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающих 10% от вместимости площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU