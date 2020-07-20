В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще две смерти от коронавируса. Всего в регионе – 195 смертей. Об этом сообщает оперштаб. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали еще 234 случая заражения. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+123).
- Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Березовского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска и других муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
На сегодняшний день в больницах под присмотром медиков находятся 5833 человека, 187 из них - в тяжелом состоянии, 70 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
А с начала пандемии зафиксировано 18023 случая COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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