2020-07-20T10:57:11+03:00
Общество

В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека

Всего в регионе 195 смертей
Мария Трапезникова
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В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человекаВ Свердловской области от коронавируса умерли еще два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще две смерти от коронавируса. Всего в регионе – 195 смертей. Об этом сообщает оперштаб. Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали еще 234 случая заражения. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+123).

- Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Березовского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска и других муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в больницах под присмотром медиков находятся 5833 человека, 187 из них - в тяжелом состоянии, 70 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

А с начала пандемии зафиксировано 18023 случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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