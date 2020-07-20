В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел жилой дом

20 Июль 2020 2020-07-20T09:43:22+03:00

К счастью, в огне никто не пострадал

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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:55 о том, что на улице Хользунова загорелся частный жилой дом. На место выехали 22 спасателя на семи спецмашинах.

- На площади в 150 «квадратов» сгорели деревянные надворные постройки, кровля, стены, перекрытие, перегородки и домашнее имущество в частном жилом доме, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений двое взрослых и трое детей покинули горящий дом через окно, им помогали неравнодушные соседи.

С огнем удалось справиться лишь спустя три часа, в 03:08. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 04:45. По данным МЧС в огне, к счастью, никто не пострадал.

Большой пожар разгорается на территории заповедника «Денежкин камень» - по данным на утро 20 июля, площадь составила уже 5,5 гектаров. Спасатели и добровольцы работают почти круглосуточно, на помощь прибыл вертолет МИ-8 и специалисты из Москвы и Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU