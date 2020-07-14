«Оскорбляет нашего президента»: общественница потребовала у полиции наказать опального отца Сергия

14 Июль 2020 2020-07-14T16:45:04+03:00

Из-за своих скандальных видеопроповедей отец Сергий оказался в опале. Фото: скрин с видео, опубликованного на канале Всеволода Могучева в YouTube

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Екатеринбурженка написала заявление в полицию на опального отца Сергия. Она потребовала привлечь бывшего схиигумена, которого недавно лишили священнического сана, к уголовной ответственности. Общественница, попросившая не указывать ее имя, считает, что в своих проповедях отец Сергий оскорблял президента России Владимира Путина.

- Романов в своих видеообращениях, размещенных в сети Интернет, на канале YouTube видеоблогерами Всеволодом Могучевым и Сергеем Алиевым, оскорблял нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также распространял о президенте недостоверные данные, - написала активиста в своем обращении в полицию (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

Затем женщина уточнила, как именно отец Сергий оскорблял главу государства.

Женщина подробно написала о том. как именно схимонах оскорблял главу государства. Фото: читательница "КП"

Вскоре общественнице пришел ответ от ГУ МВД по Свердловской области (есть в распоряжении редакции. – Прим.ред). В нем говорится, что заявление зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

ИСТОЧНИК KP.RU