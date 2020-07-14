Следователи проверят больницу в Краснотурьинске, где санитар чуть не задушил жену пациента
Свердловские следователи устроили проверку больницы в Краснотурьинске после инцидента с санитаром. Медработник напал на супругу пациента, который обратился за помощью. Семейную пару не захотели пускать внутрь, объяснив это дезинфекцией. А потом санитар начал оскорблять и материться в адрес пациентов.
- Согласно предварительным данным проверки, в городе Краснотурьинске у входа в местную больницу санитар выражался нецензурной бранью в адрес пациента, которому была необходима медицинская помощь в связи с переломом пятки, после чего санитар причинил телесные повреждения супруге пациента, - описывают конфликт в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Конфликт случился вечером 12 июля. В самой больнице отказались комментировать ситуацию, а в полиции отметили, что стороны конфликта не имеют друг к другу претензий. Тем временем, региональный минздрав начал внутреннюю проверку.
На Урале санитар больницы напал на жену пациента.Видео: группа «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте»
ИСТОЧНИК KP.RU