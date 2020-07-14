Следователи проверят больницу в Краснотурьинске, где санитар чуть не задушил жену пациента

14 Июль 2020 2020-07-14T16:21:33+03:00

Санитар чуть не задушил жену пациента. Фото: группа «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте»

А самого мужчину, который обратился за помощью, продержали на улице полтора часа с переломом ноги

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Свердловские следователи устроили проверку больницы в Краснотурьинске после инцидента с санитаром. Медработник напал на супругу пациента, который обратился за помощью. Семейную пару не захотели пускать внутрь, объяснив это дезинфекцией. А потом санитар начал оскорблять и материться в адрес пациентов.

- Согласно предварительным данным проверки, в городе Краснотурьинске у входа в местную больницу санитар выражался нецензурной бранью в адрес пациента, которому была необходима медицинская помощь в связи с переломом пятки, после чего санитар причинил телесные повреждения супруге пациента, - описывают конфликт в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Конфликт случился вечером 12 июля. В самой больнице отказались комментировать ситуацию, а в полиции отметили, что стороны конфликта не имеют друг к другу претензий. Тем временем, региональный минздрав начал внутреннюю проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790200" frameborder="0"></iframe> На Урале санитар больницы напал на жену пациента.Видео: группа «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU