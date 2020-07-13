«Я сказал ждать»: на Урале санитар больницы вцепился в шею женщине, которая привела на прием больного мужа

Женщина привела супруга с переломом ноги, а его не приняли. Фото: группа «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте»

В Краснотурьинской городской больнице разгорелся скандал: медработник набросился на жену пациента и начал душить на глазах у ребенка. Потасовка попала в объективы камер и уже разлетелась по соцсетям.

- Ждать! Я сказал вам ждать, - кричит мужчина в синем медицинском халате.

Он стоит на крыльце Краснотурьинской городской больницы, перекрывая грудью входные двери. Ругается матом и кричит. Тут же на ступеньке сидит мужчина с опухшей ногой, а рядом женщина.

Все что происходит на видео, похоже на пьяные разборки. Как позже выяснилось, участниками конфликта были санитар больницы и местные жители. 12 июля женщина привела супруга с переломом пятки. В оказании медицинской помощи им отказали, и даже не пустили на порог.

- Сказали, нужно ждать, у них дезинфекция (судя по поведению персонала видно, какая там была дезинфекция), потом звонили ещё раз, сказали ждать 40 минут, после этого ещё раз звонили, снова сказали ждать. А потом вышел этот «человек», начал орать матом! — рассказал очевидец в группе «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте».

Конфликт разгорелся на крыльце больницы. Фото: группа «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «Вконтакте»

Санитар кричал, а затем и вовсе схватил женщину за горло. Все это происходило на глазах у ее ребенка, который даже попытался помочь маме. Супруг тоже хотел заступиться, но не смог встать с лестницы из-за перелома.

- А ты хромоногий, сиди, не лезь, - продолжал человек в медицинской одежде.

Потасовку вовремя прекратили очевидцы, а скандальный санитар скрылся внутри здания. Пациента с переломом ноги смогли принять только через полтора часа. Все это время он сидел на лестницы. Пока семейство не пригрозило звонком в Роспотребнадзор, в отделение их не запустили.

Мы попросили руководство Краснотурьинской городской больницы прокомментировать ситуацию. Ждем ответа.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили «Комсомольской правде», что они в курсе конфликта. Сейчас в медучреждении ведется проверка.