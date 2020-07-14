На трассе «Екатеринбург – Тюмень» до середины октября перекроют часть дороги

14 Июль 2020 2020-07-14T12:57:17+03:00

Это связано с ремонтом моста через реку Суетка

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На трассе Р-361 «Екатеринбург – Тюмень», на 221+025 километре дорожники с сегодняшнего дня, 14 июля, ввели реверсивное движение. Это связано с ремонтом моста через реку Суетка.

- Движение реверсивное со светофорным регулированием. Работы продлятся до 15 октября. Будьте внимательны и учитывайте эту информацию про построении маршрута, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Напомним, чуть раньше мы рассказывали про ремонт на мосту трассы «Пермь – Екатеринбург», который ремонтировали с марта. Из-за работ огороженный участок приходилось объезжать через Московский тракт. Но уже с 17 июля дорожники обещают открыть движение.

ИСТОЧНИК KP.RU