На трассе «Екатеринбург – Тюмень» до середины октября перекроют часть дороги
На трассе Р-361 «Екатеринбург – Тюмень», на 221+025 километре дорожники с сегодняшнего дня, 14 июля, ввели реверсивное движение. Это связано с ремонтом моста через реку Суетка.
- Движение реверсивное со светофорным регулированием. Работы продлятся до 15 октября. Будьте внимательны и учитывайте эту информацию про построении маршрута, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Фото: ФКУ "Уралуправтодор"
Напомним, чуть раньше мы рассказывали про ремонт на мосту трассы «Пермь – Екатеринбург», который ремонтировали с марта. Из-за работ огороженный участок приходилось объезжать через Московский тракт. Но уже с 17 июля дорожники обещают открыть движение.
ИСТОЧНИК KP.RU