Дорожники откроют отремонтированный мост на Пермском тракте раньше срока

10 Июль 2020 2020-07-10T09:49:10+03:00

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На трассе Р-242 «Пермь – Екатеринбург» уже завершается капремонт путепровода на 331+231 километре, который стартовал еще в марте этого года. С того момента на участке действовали ограничения, которые создавали приличные пробки. Объехать участок можно было через Московский тракт.

Меньше, чем за пять месяцев, строители полностью разобрали существующий мост, затем построили новые опоры, пролетные строения, балки и конуса. Во время работ использовались новые технологии.

- Они позволяют обеспечить непрерывность, цельность материала, а также избежать протечек воды, что особо важно для искусственных сооружений, - отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Также на этом участке будет устроено искусственное электроосвещение.

Отремонтированный участок откроют уже 17 июля – сейчас там ведутся финальные работы перед запуском проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU