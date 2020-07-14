За сутки от коронавируса умерли девять уральцев
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще девять смертей от коронавируса. Всего в регионе – 172 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. По их данным, за сутки нашли еще 245 заболевших, больше всего – в Екатеринбурге (+181). С начала пандемии – 16372 зараженных.
205 человек находятся в тяжелом состоянии. 169 из них – в реанимации, в том числе 93 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 945. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.
С начала пандемии уральским врачам удалось вылечить 10323 пациента. Только за сутки из больниц выписали 359 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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