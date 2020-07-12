Сразу после удара произошел взрыв: появилось видео смертельного ночного ДТП на Ботанике

12 Июль 2020 2020-07-12T11:41:59+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе Ботаники, произошло жуткое ДТП, в котором погиб 35-летний байкер. По предварительной информации, его мотоцикл на большой скорости сбила легковушка Mercedes, которая пронеслась по перекрестку на красный сигнал светофора.

Удар был настолько сильный, что сразу после этого мотоцикл загорелся – произошел крупный взрыв. К сожалению, байкер погиб на месте. Прибывшая бригада «скорой» не сумела спасти ему жизнь. Очевидцы рассказывают, что водитель Mercedes был пьян. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП, устанавливает личности тех, кто был в салоне легковушки в момент аварии (внутри было три человека), а также проверяет водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/790035" frameborder="0"></iframe> Авария на Ботанике, в которой погиб 35-летний мотоциклист.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Причина данного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция еще раз обращается к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU