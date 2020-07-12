На Ботанике ночью разбился насмерть байкер

12 Июль 2020 2020-07-12T08:28:33+03:00

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Минувшей ночью, около 03:15, на Ботанике местных жителей разбудил оглушительный звук удара – напротив дома №175 насмерть разбился мотоциклист. На место сразу же прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Оказалось, что его сбил автомобиль Mercedes, который проезжал перекресток Белинского – Шварца на красный свет.

35-летний мужчины, который сидел за рулем байка, от сильнейшего удара погиб на месте. Прибывшие медики не успели спасти ему жизнь.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Сотрудниками полиции устанавливается личность водителя, который управлял автомобилем. В нем на момент аварии находились три человека, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Также на месте происшествия проведены замеры и составлены процессуальные документы. Причина данного происшествия будет установлена в ходе расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция еще раз обращается к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU