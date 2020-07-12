За сутки от коронавируса умер еще один уралец
За минувшие сутки региональный оперштаб официально подтвердил еще одну смерть от коронавируса. Таким образом, всего в Свердловской области – 157 погибших.
Кроме того, в сегодняшней статистике – 286 новых заболевших. Больше всего – из Екатеринбурга (+175). Диагноз также подтвердился у жителей Березовского, Нижнего Тагила, Режа, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды и других муниципалитетов. Всего же в регионе с начала пандемии – 15909 случаев коронавируса.
Но есть и хорошие новости: из этого числа уральским медикам удалось вылечить 9896 пациентов. Только за сутки из больниц выписали 68 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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