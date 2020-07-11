Шесть детей утонули на водоемах Свердловской области с начала летнего сезона

11 Июль 2020 2020-07-11T09:57:50+03:00

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На Урале уже вторую неделю стоит знойная жара, и чтобы пережить ее свердловчане много времени проводят у водоемов. Но из-за этого в Свердловской области выросла статистика несчастных случаев. Только с начала летнего сезона в акваториях региона утонули шесть детей, сообщают в МЧС.

- Трагические происшествия на водных объектах происходили именно тогда, когда дети оставались без присмотра, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – Свердловские спасатели призывают родителей контролировать досуг своих детей и не допускать их самостоятельного нахождения у водоемов. Если ваш ребенок находится дома один, в течение рабочего дня позвоните ему и уточните, как он проводит свободное время, чем занимается.

Спасатели еще раз напомнинают, что купаться детям без присмотра взрослых запрещено. Также заметим, в Свердловской области нет ни одного официального пляжа, где разрешено купаться. Также и Роспотребнадзор не рекомендует заходить в воду из-за ненадлежащего качества воды в озерах и реках региона.

Где можно купаться в Екатеринбурге читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU