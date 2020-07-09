После похищения мужчины в Екатеринбурге следователи завели уголовное дело

9 Июль 2020 2020-07-09T13:46:49+03:00

Максимальное наказание за их преступление – до 12 лет колонии на каждого

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Ранним утром в центре Екатеринбурга, на улице Шейнкмана, двое неизвестных в черных балаклавах похитили мужчину: они затащили его в тонированную «Ладу» и увезли в неизвестном направлении. Но преступление не осталось без следа и попало на камеру видеонаблюдения. От криков мужчины проснулись соседи, которые тут же вызвали полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1312" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789575" frameborder="0"></iframe> Двое неизвестных похитили мужчину прямо в центре Екатеринбурга.Видео: сообщество "Екатеринбург №1"

К проверке подключился и Следственный комитет: по факту похищения человека заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь грозит неизвестным мужчинам – до 12 лет колонии на каждого.

- В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции выясняются все без исключения обстоятельства происшествия, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU