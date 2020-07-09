После похищения мужчины в Екатеринбурге следователи завели уголовное дело
Ранним утром в центре Екатеринбурга, на улице Шейнкмана, двое неизвестных в черных балаклавах похитили мужчину: они затащили его в тонированную «Ладу» и увезли в неизвестном направлении. Но преступление не осталось без следа и попало на камеру видеонаблюдения. От криков мужчины проснулись соседи, которые тут же вызвали полицию.
Двое неизвестных похитили мужчину прямо в центре Екатеринбурга.Видео: сообщество "Екатеринбург №1"
К проверке подключился и Следственный комитет: по факту похищения человека заведено уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь грозит неизвестным мужчинам – до 12 лет колонии на каждого.
- В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции выясняются все без исключения обстоятельства происшествия, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU