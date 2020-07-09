2020-07-09T14:05:42+03:00
Происшествия

Привет из 90-х: в центре Екатеринбурга двое неизвестных в черных балаклавах похитили человека

Мужчины затолкали свою жертву в черную «Ладу» и скрылись в неизвестном направлении
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видео сообщества "Екатеринбург №1"Фото: скриншот с видео сообщества "Екатеринбург №1"
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Ранним утром 9 июля в центре Екатеринбурга произошло ЧП, которое очень напоминает разборки в 90-х годах. Двое неизвестных мужчин в черных балаклавах похитили мужчину – они силком затолкали его в черную «Ладу» и скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент произошел в 05:00 на улице Шейнкмана – по данным сообщества «Екатеринбург №1», которое опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, мужчины вытащили свою жертву из строительного вагончика. Преступление было заснято, а уже через пару минут обращение поступило в полицию – силовикам позвонили соседи, которые проснулись от громких криков. По их словам, у похищенного мужчины уже были конфликты: его просили продать участок, на котором стоял вагончик, под стройку. Но тот все время отказывал.

Двое неизвестных похитили мужчину прямо в центре Екатеринбурга.Видео: сообщество "Екатеринбург №1"

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» сообщили, что сейчас по факту ЧП проводится проверка.

- По данному факту в отдел полиции №5 УМВД России по городу Екатеринбургу в 05:20 поступило сообщение. Проводится проверка, по итогам будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали там.

Проверку проводит и Следственный комитет по Ленинскому району: выясняются все обстоятельства, на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Теперь максимальное наказание, которое грозит мужчинам на данное преступление - до 12 лет колонии на каждого.

Кроме того, многоэтажный дом, который строится напротив вагончика, где и произошло преступление, принадлежит компании «Атомстройкомплекс». А вот территория под ним - нет.

- «Атомстройкомплекс» действительно реализует проект МФК на участке по улице Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположен объект, принадлежащий собственнику. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости, - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили представители застройщика, территорию хотели выкупить, чтобы расчистить ее и привести в порядок. Ничего строить на этом участке не планировалось. «Атомстройкомплекс» готов сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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