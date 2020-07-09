2020-07-09T12:02:25+03:00
Общество

В Свердловской области нельзя купаться ни в одном водоеме

Раньше отдыхать можно было только в двух озерах региона – на Щучьем и на Шарташе
Мария Трапезникова
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В Свердловской области нельзя купаться ни в одном водоемеВ Свердловской области нельзя купаться ни в одном водоемеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Специалисты Роспотребнадзора снова проверили водоемы Свердловской области, чтобы выяснить, в каких можно купаться, а в каких нет. С 12 мая осуществляется отбор и исследование воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. По данным на 8 июля отобрана и исследована 191 проба воды, 709 проб на микробиологические показатели и 204 пробы на паразитологические показатели.

- Выяснилось, что только два водных объекта в Свердловской области имеют соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения: озеро Щучье в Тавдинском ГО и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Исследования специалистов показали, что в первом водоеме вода соответствует требованием СанПиН, но регулярная уборка территории не проводится, поэтому говорить о качестве и безопасности воды нельзя. А во втором озере качество воды не соответствует требованием СанПиН – она грязная и покрыта растительностью.

В связи с этим свердловский Роспотребнадзор объявил, что в регионе нет мест, которые были бы пригодны для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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