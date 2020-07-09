Екатеринбуржцев позвали выбрать площадку под стелу в честь почетного звания города

9 Июль 2020 2020-07-09T09:14:40+03:00

Проголосовать можно с 9 июля по 1 августа на сайте мэрии

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Администрация Екатеринбурга объявила о старте голосования за площадку под стелу в честь звания «Города трудовой доблести». Свой голос можно оставить с 9 июля по 1 августа на официальном портале мэрии. Напомним, награду столица Урала, вместе с еще 19 городами России, получила 2 июля согласно указу Президента РФ.

- Учитывая мнения историков и архитекторов, которые отмечают, что промышленными центрами Свердловска в годы Великой Отечественной войны были районы Уралмаша и ВИЗа, а госпитали размещались по всей территории города, для голосования будет предложено четыре варианта, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Возможными площадками стали: перекресток Космонавтов – Машиностроителей, территория перед аэропортом Кольцово, площадка у стадиона «Екатеринбург-Арена» на перекрестке улиц Репина – Попова и территория недостроенной гостиницы «Дели» за Цирком.

Кроме того, во время голосования, екатеринбуржцы смогут предложить свой вариант места, где можно установить стелу. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что частью мемориального комплекса станет музей, где можно будет познакомиться с историей трудового Свердловска.

ИСТОЧНИК KP.RU