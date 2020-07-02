Екатеринбург стал «Городом трудовой доблести»: что это значит

ЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ И ЕЩЕ 19 ГОРОДОВ

Похоже, не зря жители Екатеринбурга с 25 июня по 1 июля собирали подписи за то, чтобы столице Урала присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Сегодня президент России Владимир Путин объявил, что Екатеринбург его получит, а вместе с ним и Нижний Тагил, и еще 18 городов России.

- На мой взгляд, ничто не мешает реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам, - отметил Владимир Путин. - Все необходимые документы подпишу в ближайшее время. От всей души поздравляю жителей, хочу пожелать всем вам здоровья и новых трудовых свершений.

Ранее в городской Думе Екатеринбурга говорили, что если столица Урала получит это звание, в городе установят стелу с изображением герба города и текстом указа Президента.

- Свердловск стал поистине городом трудовой доблести, - отмечает Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей. Настоящее военно-промышленное чудо совершил и Нижний Тагил. Именно здесь на поток было поставлено производство легендарных «тридцатьчетверок» – одного из ключевых символов Великой Победы.

Женщины на уральском металлургическом предприятии. Фото: Свердловский областной краеведческий музей

Это звание новое. И Екатеринбург станет одним из первых городов России, которому оно будет присвоено. Право носить звание «Город трудовой доблести» имеют лишь те промышленные центры нашей страны, которые в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в приближение Победы.

- Безусловно, это награда – поколению победителей, которое сегодня живет в нашем городе, - говорит Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. - Награда тем, кто во время войны не дал себя сломить, и после войны восстанавливал хозяйство и экономику большой страны. Это, безусловно, в честь наших ветеранов. Сегодня хочется пожелать каждому из них здоровья, счастья и обратиться к ним с искренними словами благодарности.

ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ

В советские годы Екатеринбург, который тогда назывался Свердловском, уже был индустриальным центром страны. Именно поэтому в 1941 году, когда враг наступал на нашу Родину, промышленные предприятия с Запада в основном эвакуировались именно в Свердловскую область. Эшелонами по железным дорогам сюда было вывезено 212 промышленных предприятий и 719 тысяч человек - рабочие с семьями.

Заводы запускали в самых разных условиях. Одни размещались на базе существующих предприятий, другим приходилось строить цеха в чистом поле, одновременно выпуская продукцию, чтобы не тратить время.

Стахановка Белоусова за покраской пушки. Фото: предоставлено Управлением архивами Свердловской области. Снимок М.А. Инсарова.

Например, на Уральский завод тяжелого машиностроения (УЗТМ) было эвакуировано сразу несколько предприятий, из-за чего к 1942 году он превратился в комплексное производство бронетехники. Здесь делали легендарные танки Т-34, самоходные артиллерийские установки, бронекорпусы для тяжелых танков и самоходок.

Эвакуированный из Киева в Свердловск завод «Большевик» (прибыло 650 вагонов и платформ с работниками и оборудованием) положил основу для нового предприятия Уралхиммаш. Он делал оборудование для алюминиевого производства, без которого не могла обойтись советская авиация. Здесь же делали полковые минометы. Помимо них предприятие выпускало корпуса авиабомб.

Свердловский завод-гигант Уралмаш принял на своей территории сразу несколько эвакуированных оборонных предприятий. За годы войны здесь выпустили больше 19 тысяч бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, а также порядка 6 тысяч самоходных артиллерийских установок и танков.

Готовые пушки для танков в Свердловске. 1941-1943 гг. Фото: предоставлено Управлением архивами Свердловской области. Снимок М.А. Инсарова.

А в локомотивных и вагонных депо Свердловска собирались бронепоезда - мощные крепости на колесах со стрелковым, артиллерийским и зенитным оружием, которые поддерживали огнем армию вдоль железнодорожных путей и обороняли важные станции.

На базе киевского предприятия «Красный резинщик» и московского «Каучука» был создан Свердловский шинный завод и завод резино-технических изделий, который делал все виды резиновых деталей для боевой техники. За годы войны они выпустили 223 тысячи обрезиненных катков для 11 тысяч танков.

Из эвакуированных московского «Москабеля» и киевского «Укркабеля» был создан «Уралкабель», который отправлял на фронт сотни километров проводов, необходимых для связи.

Рабочим приходилось работать по 14-18 часов в сутки, порой на морозе, в голод и холод, чтобы своим трудом день за днем приближать Победу. У станков стояли не только мужчины, но и женщины, и дети. Поэтому Екатеринбург действительно достоин звания «Город трудовой доблести»