2020-06-25T14:49:02+03:00
Общество

«Если выиграю квартиру, отдам многодетной семье»: мэр Александр Высокинский о розыгрыше во время голосования по Конституции

Глава Екатеринбурга одним из первых в городе проголосовал по поправкам
Данил СВЕЧКОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проголосовал в школе рядом со своим домом.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский проголосовал в школе рядом со своим домом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глядя на 69-ю школу Екатеринбурга с улицы, и не догадаешься, что внутри уже идет голосование по поправкам в Конституцию. Даже калитка прикрыта. Другое дело, когда заходишь в школьный коридор. В нем будто в операционном блоке, суетятся люди в полном медицинском обмундировании. На них защитные халаты бирюзового цвета, маски, латексные перчатки и пластиковый прозрачный щиток поверх лица.

- Запястье оголите, - строго говорит девушка-волонтер. Она измеряет температуру с помощью пирометра. Маска на мне была своя, поэтому другую предлагать не стали. Зато выдали перчатки, не латексные, а простые полиэтиленовые перчатки.

Волонтеры измеряли пришедшим температуру с помощью пирометра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры измеряли пришедшим температуру с помощью пирометра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто пришел сегодня проголосовать был и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. У всех избирателей спрашивали адрес и паспорт, а после указывали на одну из свободных школьных парт: «Бюллетень заполнять там». Высокому главе города досталась низкая.

- Это же для начальных классов. А высокие столы есть? – спросил мэр Екатеринбурга.

На входе всем избирателям, включая главу города, обрабатывали руки дезинфицирующей жидкостью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На входе всем избирателям, включая главу города, обрабатывали руки дезинфицирующей жидкостью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прозрачная урна для голосования стоит в конце коридора. С утра в нее уже успели опустить несколько бюллетеней. Шторок, как обещал избирком, нет.

Как только проголосуешь за поправки, предлагают заполнить еще две бумаги. В первой – за то, чтобы Екатеринбургу присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Во второй можно было оставить свои контактные данные для розыгрыша призов.

- Мы будем проводить общегородской розыгрыш, я тоже записался, у меня талончик остался. Вторая его часть осталась на избирательном участке, - показывает мэр Александр Высокинский. - Будем разыгрывать семь автомобилей Фольксваген Поло, они уже выставлены на площади у памятника Татищеву и де Геннину. А суперприз - двухкомнатная квартира в Академическом микрорайоне. А также большое количество электросамокатов и велосипедов.

Сам глава города в случае победы пообещал отдать велосипед в детское учреждение, а выигранную квартиру или автомобиль – многодетной семье.

Те, кто уже проголосовал, могли оставить свой голос также и в поддержку заявки Екатеринбурга на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те, кто уже проголосовал, могли оставить свой голос также и в поддержку заявки Екатеринбурга на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюллетени опускали в такую урну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюллетени опускали в такую урну.Фото: Алексей БУЛАТОВ

За порядком на избирательном участке следила сотрудница полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За порядком на избирательном участке следила сотрудница полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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