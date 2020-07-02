Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звание «Город трудовой доблести»

Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в перечень городов, которым президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести».

По словам главы государства, уральские города заслужили высокие звания за бесперебойное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны.

- Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, - заявил Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа», поздравив жителей городов с присвоением звания.

В годы войны в Нижнем Тагиле на поток поставили производство легендарных танков Т-34, одного из символов Великой Победы, а в Свердловске разместили больше сотни эвакуированных промышленных предприятий, а также 50 госпиталей.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, это звание присвоили городу, прежде всего, благодаря ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны не дали себя сломить, и уральцам, которые в послевоенные годы восстанавливали хозяйство и экономику страны.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказывает, что почти 236 тысяч горожан поставили подписи за присвоения почетного звания. Это 63% жителей второго по величине уральского города.

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