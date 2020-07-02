2020-07-02T17:29:05+03:00
Общество

Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звание «Город трудовой доблести»

Почетное звание за вклад в Победу в Великой Отечественной войне присвоили 20 городам России
Алина СУРИНА
Поделиться:
Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» двадцати городам РоссииВладимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» двадцати городам РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в перечень городов, которым президент Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести».

По словам главы государства, уральские города заслужили высокие звания за бесперебойное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны.

- Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, - заявил Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа», поздравив жителей городов с присвоением звания.

В годы войны в Нижнем Тагиле на поток поставили производство легендарных танков Т-34, одного из символов Великой Победы, а в Свердловске разместили больше сотни эвакуированных промышленных предприятий, а также 50 госпиталей.

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, это звание присвоили городу, прежде всего, благодаря ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны не дали себя сломить, и уральцам, которые в послевоенные годы восстанавливали хозяйство и экономику страны.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказывает, что почти 236 тысяч горожан поставили подписи за присвоения почетного звания. Это 63% жителей второго по величине уральского города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбург заявился на звание «Город трудовой доблести». В городе, которому присвоят такое звание, установят стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ (подробнее)

Екатеринбург стал «Городом трудовой доблести»: что это значит. Владимир Путин присвоил почетное звание столице Урала. Объясняем, за что именно столица Урала его заслужила (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Следственный комитет проводит проверку по факту истязаний малолетнего ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге продлили закрытие улицы Фрезеровщиков
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
«Меня к нему притягивало»: бывшая послушница схиигумена Сергия – о жизни в монастыре
Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Идет на поправку»: у депутата городской Думы Екатеринбурга Владимира Крицкого подтвердился коронавирус
В аэропорту Кольцово снова заработали кафе и рестораны
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Свердловской области поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину
Двойная выгода: УБРиР запустил акцию для клиентов и их друзей
В Екатеринбурге запустили полугодовой эксперимент по раздельному сбору мусора: участвуют 45 тысяч человек
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Екатеринбурге пьяная компания атаковала участника ДТП, после чего у него угнали машину
«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди
В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины
«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу
Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции
Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале
Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек
В Свердловской области явка на избирательных участках составила почти 50%
Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами
Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост