Екатеринбург заявился на звание «Город трудовой доблести»

12 Март 2020 2020-03-12T11:18:26+03:00

В городе, которому присвоят такое звание, установят стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ

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Сегодня на очередном заседании депутаты Гордумы Екатеринбурга приняли обращение в Заксобрание и правительство Свердловской области с предложением присвоить городе звание «Город трудовой доблести». А председатель Думы Игорь Володин подчеркнул, что в преддверии 75-летия победы этот статус был бы особенно актуален.

- У нас самая большая и обстоятельная заявка в регионе, - добавил мэр Высокинский. – Подготовлено более пяти тысяч документов, подтверждающих трудовой подвиг горожан. Паке документов включает более 140 обращений общественных организаций, предприятий и учреждений города. А также снят короткометражный видеоролик, подготовлены презентация и брошюра.

В городе, которому присвоят такое звание, установят стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ. Также будут проводиться крупные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Кроме Екатеринбурга, на заявку претендуют Каменск-Уральский и Нижний Тагил.

ИСТОЧНИК KP.RU