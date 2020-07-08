Вслед за старшим братом: Нижний Тагил окрестили «городом беса»

8 Июль 2020 2020-07-08T06:34:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 8 июня на въезде в Нижний Тагил появилась очень знакомая уже многим уральцам табличка – «Город Беса». Знак неизвестные установили на трассе «Верхняя Салда – Нижний Тагил». Фотографией поделились очевидцы в сообществе «Нижний Тагил LIVE». «Кому посвящается это, остается только догадываться», - сообщили они.

Напомним, очень похожая табличка появилась в прошлом году на въезде в Екатеринбург, прямо на Кольцовском тракте. Неизвестные сделали ее после того, как произошел СКВЕРный конфликт на площадь у Театра Драмы. Именно тогда же известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал столицу Урала – городом бесов, а его жителей, соответственно, бесами.

- Очевидно, что вешал ее не я, - рассказал он «КП»-Екатеринбург. – Это у вас такая местная традиция: местные художники уже не в первый раз такое устраивают. Хотя тема уже ушла, но они продолжают на хайпе. Но здесь важно не то, что они табличку повесили, а то, что епархия сказала: даже если будет выбрано следующее место для храма, то все равно и его оболгут. И возникает вопрос: а что, неужели не понятно, что бесы то есть? Вот они себе вены вскрывали, кровью писали. Вот они скакали с криком: кто не скачет, тот за храм. Не за сквер они боролись, а против храма.

Правда, табличку очень быстро демонтировали. Но фраза охотно разошлась среди горожан и стала неким своеобразным мерчом Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU