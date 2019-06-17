На въезде в Екатеринбург убрали надпись «Город бесов»

Все-таки, какой талант у телеведущего Владимира Соловьева! Одна фраза – и столько шума, новостей и поводов для возмущения.

Очередной повод появился в начале новой рабочей недели у жителей Екатеринбурга: на въезде в город со стороны кольцевой автотрассы под привычной табличкой с названием уральской столицы появилась яркая приписка «Город бесов».

Эта цитата принадлежит Владимиру Соловьеву, которого в мае возмутила часть уральцев, которая особо рьяно сопротивлялась возможному строительству храма святой Екатерины у Драмтеатра на набережной реки Исеть.

За прошедший месяц редкий екатеринбуржец не возмутился таким диагнозом, а один из журналистов даже пообещал дать Соловьеву «крепкого уральского леща». Правда, в итоге встреча прошла в мирном русле.

Телеведущий поставил диагноз наиболее активным жителям ЕкатеринбургаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь уже и храм решили не строить в этом «шумном месте». Да и про скандальную фразу телеведущего подзабыли. Но сегодня утром о ней напомнил транспарант. Его дорожные службы оперативно демонтировали, а авторам надписи пригрозили штрафом до 10 тысяч рублей.

- Самовольно установленная табличка уже демонтирована. За данные действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 тысяч рублей, - уточнили «Комсомолке» в городской Госавтоинспекции.

Напомним, что громкое заявление Владимир Соловьев сделал месяц назад.

- Город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Этот город проявил себя бесами снова, - резюмирует телеведущий.

Сквер в итоге решили оставить в покоеФото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспонденту «Комсомолки» телеведущий тогда свое высказывание пояснил тем, что диагноз людям с агрессивным поведением поставил в 19 столетии российский классик Федор Достоевский.