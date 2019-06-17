2019-06-17T11:25:23+03:00
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали надпись «Город бесов»

Авторам транспаранта грозит штраф до 10 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Комментарии: comments23
Надпись возмутила стражей порядка. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"Надпись возмутила стражей порядка. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"
Изменить размер текста:

Все-таки, какой талант у телеведущего Владимира Соловьева! Одна фраза – и столько шума, новостей и поводов для возмущения.

Очередной повод появился в начале новой рабочей недели у жителей Екатеринбурга: на въезде в город со стороны кольцевой автотрассы под привычной табличкой с названием уральской столицы появилась яркая приписка «Город бесов».

Эта цитата принадлежит Владимиру Соловьеву, которого в мае возмутила часть уральцев, которая особо рьяно сопротивлялась возможному строительству храма святой Екатерины у Драмтеатра на набережной реки Исеть.

За прошедший месяц редкий екатеринбуржец не возмутился таким диагнозом, а один из журналистов даже пообещал дать Соловьеву «крепкого уральского леща». Правда, в итоге встреча прошла в мирном русле.

Телеведущий поставил диагноз наиболее активным жителям Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущий поставил диагноз наиболее активным жителям ЕкатеринбургаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь уже и храм решили не строить в этом «шумном месте». Да и про скандальную фразу телеведущего подзабыли. Но сегодня утром о ней напомнил транспарант. Его дорожные службы оперативно демонтировали, а авторам надписи пригрозили штрафом до 10 тысяч рублей.

- Самовольно установленная табличка уже демонтирована. За данные действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 тысяч рублей, - уточнили «Комсомолке» в городской Госавтоинспекции.

Напомним, что громкое заявление Владимир Соловьев сделал месяц назад.

- Город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют. Этот город проявил себя бесами снова, - резюмирует телеведущий.

Сквер в итоге решили оставить в покое Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер в итоге решили оставить в покоеФото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспонденту «Комсомолки» телеведущий тогда свое высказывание пояснил тем, что диагноз людям с агрессивным поведением поставил в 19 столетии российский классик Федор Достоевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как «Комсомолка» разрешила конфликт в Екатеринбурге: храм/сквер
Митрополит Екатеринбургский Кирилл согласился с «КП»: Собор Святой Екатерины не будет строиться ни на какой общей территории, застройщик – Уральская горно-металлургическая компания – предоставляет место, на которое указала наш корреспондент!
«Нам нужны мобильные сотрудники и без животных»: слепую массажистку из Самары не взяли на работу из-за собаки поводыря
Парадоксальная ситуация сложилась для руководителя соцпроекта «С собакой все пути открыты» Оксаны Серединской. Хотя в работе ей отказывают не только из-за поводыря, а зачастую из-за отсутствия зрения
Новости 24
После падения трехлетней девочки в аквапарке «Лимпопо» СКР возбудил уголовное дело
На Урале двум экс-сотрудникам колонии, осужденным за взятки, условный срок заменен реальным
На Урале осудили пенсионерку, которая гнала паленый алкоголь, поражающий сердце, глаза и кожу
Пешком и на сплавах: на Урале выпустили туристический каталог для паломников
Абоненты Tele2 не платят за интернет в первый день за границей
В Асбесте водитель, пытаясь припарковаться, сбил подростка на питбайке
Авиакомпания заплатит за «сауну» на рейсе Новосибирск-Екатеринбург, которым летели «Чайф»
Свердловчанин погасил долг ради отпуска за границей
На ЕКАДе демонтировали надпись «Город бесов»
В Екатеринбурге на территории школы вспыхнул пожар
Три балкона, прачечная и детский туалет: в Екатеринбурге найдена самая дорогая квартира
В Екатеринбурге пьяный водитель на Kia Rio сбил подростка
В екатеринбургском аквапарке поскользнулась и ударилась головой 4-летняя девочка
«Непросто далось это решение»: мэр Екатеринбурга об отказе епархии строить храм в сквере
В поезде, прибывшем в Екатеринбург из Нового Уренгоя, скончалась пенсионерка
Новая неделя в Екатеринбурге начнется с дождей
Потомки жертв политических репрессий посетили Мемориал на 12-м километре Московского тракта