Почему отец Сергий невиновен: отвечает адвокат

7 Июль 2020 2020-07-07T13:52:45+03:00

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Мировой суд Верхней Пышмы оштрафовал на 90 тысяч схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря. Проповедник должен заплатить штраф за распространение фейковых новостей, в частности идет речь о заявлении об отсутствии коронавируса.

Об этом Николай Романов заявил в своей речи, опубликованной 25 апреля. Его адвокат Светлана Герасимова неоднократно отмечала, что отец Сергий не знал, что его обращение будут распространять для широкого круга лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789155" frameborder="0"></iframe> Адвокат отца Сергия прокомментировала приговор.Олег ГАЛИМОВ

- Мы с решением суда не согласны и будем его обжаловать. К сожалению, суд отклонил мое ходатайство о проведении экспертизы подскока, так как в деле присутствует документ, который мой доверитель не подписывал. В рассмотрении материалов дела был обнаружен документ, неизвестно кем подписанный, но в нем стоит подпись моего доверителя, - пояснила Герасимова после заседания.

Стоит отметить, что во время Царских дней отец Сергий намерен провести свой крестный ход вокруг монастыря. В это же время пройдет традиционная церемония, которая начнется у Храма-на-Крови и завершится у Ганиной ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU