2020-07-07T13:52:45+03:00
Общество

Почему отец Сергий невиновен: отвечает адвокат

Опального проповедника оштрафовали на 90 тысяч за отрицание коронавируса
Олег ГАЛИМОВ
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Адвокат Сергия обжалует приговорАдвокат Сергия обжалует приговорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мировой суд Верхней Пышмы оштрафовал на 90 тысяч схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря. Проповедник должен заплатить штраф за распространение фейковых новостей, в частности идет речь о заявлении об отсутствии коронавируса.

Об этом Николай Романов заявил в своей речи, опубликованной 25 апреля. Его адвокат Светлана Герасимова неоднократно отмечала, что отец Сергий не знал, что его обращение будут распространять для широкого круга лиц.

Адвокат отца Сергия прокомментировала приговор.Олег ГАЛИМОВ

- Мы с решением суда не согласны и будем его обжаловать. К сожалению, суд отклонил мое ходатайство о проведении экспертизы подскока, так как в деле присутствует документ, который мой доверитель не подписывал. В рассмотрении материалов дела был обнаружен документ, неизвестно кем подписанный, но в нем стоит подпись моего доверителя, - пояснила Герасимова после заседания.

Стоит отметить, что во время Царских дней отец Сергий намерен провести свой крестный ход вокруг монастыря. В это же время пройдет традиционная церемония, которая начнется у Храма-на-Крови и завершится у Ганиной ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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