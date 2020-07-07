2020-07-07T12:32:32+03:00
Общество

ВТБ в мае выдал каждую третью ипотеку в Свердловской области

В мае более 900 свердловчан оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 2,1 миллиардов рублей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам мая 2020 года ВТБ установил собственный рекорд по рыночной доле в выдачах ипотеки в Свердловской области. По сравнению с апрелем она выросла сразу на 6,15 п.п. и достигла максимального показателя за все время работы банка в регионе – 31,59%. *

В мае более 900 свердловчан оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 2,1 млрд рублей – это в 1,5 раза больше, чем в мае 2019 года. Всего за январь-май ВТБ выдал в регионе порядка 4,4 тыс. жилищных кредитов на сумму 9,8 млрд рублей, что на 24% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Одним из основных факторов, стимулировавших спрос на ипотеку, стала программа господдержки для приобретения жилья в новостройках по ставке 6,5%. На нее приходится почти четверть всех ипотечных кредитов, выданных ВТБ в Свердловской области в мае.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, прокомментировал: «Ипотека – один из приоритетных продуктов для ВТБ, особенно в Свердловской области с ее развитым жилищным рынком. В последние годы мы стабильно выдавали каждую четвертую ипотеку на Среднем Урале, а теперь впервые достигли трети от всего объема жилищного кредитования в регионе. Это говорит о том, что клиенты высоко оценивают наш комфортный сервис и привлекательные ставки. Важным подспорьем стала и активная работа в рамках госпрограмм, а также тесное сотрудничество с застройщиками и риэлторами».

По итогам мая ВТБ также достиг рекордной для себя рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования и в целом по России – она составила 31,3%. *

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 7,9% годовых, а совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первый год. Также банк активно работает в рамках льготных госпрограмм, позволяющих получить кредит под 6,5% годовых на жилье в новостройках и 5% годовых для семей, у которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

* По данным ЦБ РФ за май 2020 г.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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