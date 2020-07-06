2020-07-06T10:44:33+03:00
Общество

Прокуратура проверит детский лагерь на Урале, где коронавирус обнаружили у вожатой

35 детей уже увезли домой
Олег ГАЛИМОВ
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Для контактных детей смена в лагере завершилась преждевременно. Фото: сайт оздоровительного лагеря "Зарница"Для контактных детей смена в лагере завершилась преждевременно. Фото: сайт оздоровительного лагеря "Зарница"
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Прокуратура Березовского организовала проверку в связи с обнаружением у сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница» коронавирусной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе областного ведомства, перед заездом у всех детей (130 человек) и сотруднико лагеря были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательные результаты.

- После получения результатов лабораторных исследований 3 июля 2020 года у вожатой 8 отряда получен положительный результата анализа на наличие коронавирусной инфекции, - отмечают в прокуратуре.

В этот же день 35 детей 7, 8 и 9 отрядов, которые контактировали с заболевшим сотрудником, вывезены из лагеря, организовано их медицинское тестирование на наличие инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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