2020-07-05T07:46:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге простились с депутатом

Елена Дерягина ушла из жизни 2 июля
Лев ИСТОМИН
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Елена Дерягина на протяжении 35 лет возглавляла Дом детского творчества Ленинского районаЕлена Дерягина на протяжении 35 лет возглавляла Дом детского творчества Ленинского районаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 4 июля, в Екатеринбурге простились с депутатом Гордумы и директором Дома детского творчества Еленой Дерягиной, которая скончалась 2 июля в Городской больнице №6 из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Проводить в последний путь коллегу и близкого человека пришли представители администрации Екатеринбурга, депутаты Гордумы, родные и близкие.

Елена Дерягина всю жизнь проработала в системе образования: после окончания института - учителем физики в школе №120, а с 1985 года по настоящее время – директором Дома детского творчества Ленинского района.

С 2005 года Елена Дерягина несколько раз переизбиралась депутатом Городской думы Екатеринбурга, где работала до последнего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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