5 Июль 2020 2020-07-05T07:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 июля, в Екатеринбурге простились с депутатом Гордумы и директором Дома детского творчества Еленой Дерягиной, которая скончалась 2 июля в Городской больнице №6 из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Проводить в последний путь коллегу и близкого человека пришли представители администрации Екатеринбурга, депутаты Гордумы, родные и близкие.

Елена Дерягина всю жизнь проработала в системе образования: после окончания института - учителем физики в школе №120, а с 1985 года по настоящее время – директором Дома детского творчества Ленинского района.

С 2005 года Елена Дерягина несколько раз переизбиралась депутатом Городской думы Екатеринбурга, где работала до последнего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU