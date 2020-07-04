В Екатеринбурге простились с депутатом Еленой Дерягиной

4 Июль 2020 2020-07-04T13:07:26+03:00

Траурная церемония состоялась в субботу, 4 июля, в зале Екатеринбургского крематория на Сибирском тракте. Фото: Екатеринбург.РФ

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В Екатеринбурге простились с депутатом гордумы Еленой Дерягиной. О смерти народной избранницы стало известно в четверг. У Елены Дерягиной были проблемы с сердцем, что в итоге и стало причиной смерти.

В последний путь проводить Елену Дерягину пришли не только родные и близкие, но и представители администрации Екатеринбурга, а также Екатеринбургской гордумы.

Траурная церемония состоялась в субботу, 4 июля, в зале Екатеринбургского крематория – на Сибирском тракте.

- Елена практически всю свою жизнь посвятила детям. После окончания Свердловского государственного педагогического института она работала учителем физики в школе № 120. С 1980 года в течение пяти лет Елена Дерягина занимала должность секретаря — заведующего отделом учащейся молодёжи Ленинского РК ВЛКСМ, а с 1985 года по настоящее время работала директором Дома детского творчества Ленинского района, который дважды становился лауреатом Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Елена Дерягина являлась одним из самых опытных депутатов нынешнего созыва думы. Она избиралась в местную гордуму с 2005 года.

ИСТОЧНИК KP.RU