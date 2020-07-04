В Свердловской области за сутки скончались пять человек с коронавирусом

4 Июль 2020 2020-07-04T11:09:09+03:00

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В Свердловской области за минувшие сутки скончались еще пять пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 268 человек.

- Состояние 149 госпитализированных оценивается как тяжелое, 119 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (+131).

ИСТОЧНИК KP.RU