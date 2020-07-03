За сутки от коронавируса умерло семь жителей Свердловской области
Всего от COVID-19 в регионе с начала пандемии скончались 114 человек
За сутки болезнь подтвердилась еще у 227 жителей региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области увеличилось количество жертв коронавируса. Так, региональный оперативный штаб по борьбе с болезнью сообщил о еще семи новых случаях смерти от болезни.
- Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе. - Общее число случаев - 114.
Добавим также, что за сутки болезнь подтвердилась еще у 227 жителей региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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