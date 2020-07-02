В Свердловской области за сутки провели 9 252 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области продолжают тестировать на COVID-19 людей, имеющих для этого показания. По данным регионального оперативного штаба по коронавирусу, за сутки в регионе проведено больше девяти тысяч исследований проб.
- По данным на 2 июля, за минувшие сутки в Свердловскои области проведено 9 252 исследования проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования, - рассказали в оперштабе.
Также за сутки медики обследовали на коронавирус 8 660 человек. Напомним, сегодня в регионе зарегистрировано еще 224 заболевших COVID-19. Всего за время пандемии в Свердловской области зарегистрировано 13 272 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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