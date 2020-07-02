Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев у себя в Instagram. Один из подписчиков поинтересовался у главы региона: когда в области наконец откроют рестораны.
Евгений, добрый день, когда откроют рестораны? Так хочется в ресторан!
- Согласен, хочется. И поэтому, взвесив все за и против, оценив риски, мы в Екатеринбурге летние веранды решили открыть. Погода, правда, не всегда пока располагает. Но синоптики как будто обещают скорое потепление. Поэтому все сможем почувствовать себя как во времена до коронавируса. Но о мерах защиты и профилактики я прошу вас не забывать!
Напомним, по решению губернатора Евгения Куйвашева летние кафе при ресторанах и кафе в регионе открылись с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU