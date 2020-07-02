Когда в Свердловской области откроют рестораны: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

2 Июль 2020 2020-07-02T15:19:34+03:00

Глава региона не дал четкого ответа о том, когда рестораны откроют, зато порассуждал о погоде Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев у себя в Instagram. Один из подписчиков поинтересовался у главы региона: когда в области наконец откроют рестораны.

Евгений, добрый день, когда откроют рестораны? Так хочется в ресторан!

- Согласен, хочется. И поэтому, взвесив все за и против, оценив риски, мы в Екатеринбурге летние веранды решили открыть. Погода, правда, не всегда пока располагает. Но синоптики как будто обещают скорое потепление. Поэтому все сможем почувствовать себя как во времена до коронавируса. Но о мерах защиты и профилактики я прошу вас не забывать!

Напомним, по решению губернатора Евгения Куйвашева летние кафе при ресторанах и кафе в регионе открылись с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU