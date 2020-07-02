В аэропорту Кольцово снова заработали кафе и рестораны
В екатеринбургском аэропорту Кольцово возобновили свою работу кафе и рестораны, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.
- Кафе Мамуля, Шоколадница, Grizzly Dinner, Misha&Teddy, Винный бар Соловьева, Skymania и Italiano открылись, чтобы радовать вас самыми вкусными обедами и самым крепким кофе перед длительным путешествием, - рассказали в пресс-службе Кольцово.
Правда, все блюда пока можно покупать лишь на вынос. Это также связано с профилактикой коронавируса.
Напомним, по данным на 2 июля в Свердловской области зафиксировано 13272 случаев COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU