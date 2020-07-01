2020-07-01T16:21:33+03:00
Происшествия

«Мужчина хотел устроить апокалипсис»: в полиции рассказали подробности спецоперации в «Гринвиче»

Из здания в общей сложности вывели 3500 человек
Евгений СТОЯНОВ
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Сейчас торговый центр вернулся к работе в обычном режиме. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"Сейчас торговый центр вернулся к работе в обычном режиме. Фото: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"
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В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали информацию о недавней эвакуации торгового центра «Гринвич», расположенного на 8 марта,46.

Напомним, днем к зданию ТЦ приехали множество пожарных машин, а еще автомобили скорой и полиции. Это было связано с тем, что силовикам поступила информация о якобы заложенной в «Гринвиче» бомбе.

Об итогах проверки "Гринвича" рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

- К сожалению, не смотря на то, что сегодня праздник и выходной, нашлись ухари, решившие испортить хорошее настроение посетителям этого торгового объекта. Силовикам поступило электронное письмо, в котором назывались персональные данные мужчины, который якобы хочет устроить апокалипсис именно в этом месте, - рассказал Валерий Горелых.

Силовики срочно выехали для проверки торговых площадей и всех прилегающих к огромному торговому центру территорий. Полицейские проводили проверку вместе с саперами из «Уралвымпел», а также во взаимодействии с охраной ТЦ. Как уточнил Валерий Горелых, всего из здания пришлось эвакуировать около 3,5 тысяч человек. Из них 300 работников торгового центра.

Вместе с людьми проверку здания проводила служебно-розыскная собака породы лабрадор по кличке Хлоя.

- К счастью, ничего криминального и взрывоопасного специалисты не обнаружили. В 15:40 оперативной работе был дан отбой, ТРЦ возобновил работу в обычном режиме, - уточнил Валерий Горелых.

Представитель ГУ МВД добавил, что автора криминального послания сейчас ищут сыщики уголовного розыска, а также сотрудники свердловского УФСБ.

- Уверен, что рано или поздно «шутника» оперуполномоченные задержат, как это было ранее неоднократно, и привлекут к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает длительный тюремный срок, - подытожил Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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