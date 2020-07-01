2020-07-01T13:57:17+03:00
Происшествия

Торговый центр "Гринвич" эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Из здания вывели 750 человек
Евгений СТОЯНОВ
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Пока в торговый центр никого не пускают. Фото: паблик "Подслушано в Екатеринбурге" во "Вконтакте"Пока в торговый центр никого не пускают. Фото: паблик "Подслушано в Екатеринбурге" во "Вконтакте"
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В Екатеринбурге пришлось эвакуировать людей из торгового центра «Гринвич» на 8 марта,46. Как рассказал «КП» осведомленный источник, из здания торгового центра в общей сложности вывели 750 человек. Из них 80 детей.

- Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Сейчас сотрудники МЧС и полиции проверяют торговый центр на наличие в здании оставшихся людей, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

Сейчас к зданию стянулись пожарные машины, а также автомобили скорой помощи и полиции.

Информацию подтвердил официальный представитель "Гринвича" Илья Клюжин.

- Действительно, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Из здания пришлось эвакуировать людей, - рассказ «КП» Илья Клюжин.

В пресс-службе регионального МЧС от комментариев по данному поводу воздержались. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу ответили аналогично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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